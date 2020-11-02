В барнаульском поселке Борзовая Заимка появилась новая спортплощадка

Новая спортплощадка. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском поселке Борзовая Заимка построили спортивную площадку в школе №96 по проекту поддержки местных инициатив, сообщает пресс-служба мэрии города.

Этот объект выбрали по результатам голосования жителей.Теперь для детей и подростков появилось место, где можно проводить занятия по физкультуре, тренировки, праздники, организовывать досуг вне учебы.

Площадь новой спортивной площадки - 435 квадратных метров. На ее территории установили ограждение, уложили резиновое нескользящее покрытие с разметкой. Здесь также есть оборудование для занятий спортом. А рядом – комплекс спортивных тренажеров.

Отметим, что Барнаул четвертый год участвует в краевой программе поддержки местных инициатив. За это время ее участниками стали 12 пригородных поселков краевой столицы. Проекты выбирали сами жители. Из восьми миллионов рублей один внесли сельчане. Участие в региональной программе позволяет решать важные для сельских территорий проблемы, связанные с благоустройством и ремонтом объектов инфраструктуры.