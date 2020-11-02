Главврачом ковидного госпиталя на базе «Посуда Центра» станет руководитель больницы № 8

По словам Виктора Томенко, госпиталь строится на долго. Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

Главврачом нового ковидного госпиталя на базе «Посуда Центра» в Барнауле собираются назначить главу горбольницы № 8 Ольгу Лавриненко. Об этом «Толку» рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Выбор пал именно на Ольгу Лавриненко, вероятно, потому что в стационаре горбольницы № 8 медики заточены на оказание экстренной помощи тяжелым пациентам. Туда поступают люди без сознания, с патологиями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и другими заболеваниями. Всего в год здесь получают помощь до 1,7 тысяч больных.

Дмитрий Попов отметил, что на одного главврача не взвалят всю ношу. Для эффективной работы необходимы ресурсы всей системы.

Напомним, о том, что здание «Посуда Центра» Ленина, 154 отдадут под ковидный госпиталь, стало известно 1 ноября. В нем планируют разместить порядка 500-600 коек.

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