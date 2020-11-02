В алтайском Минздраве заявили, что скорая начала приезжать быстрее

В крае увеличилось количество машин скорой помощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

В министерстве здравоохранения Алтайского края заявили, что скорая помощь стала быстрее приезжать на вызовы. Об этом сообщают «Вести Алтай».

В ведомстве уверяют, что на ускорение работы повлияло несколько факторов. Во-первых, это отсутствие всплесков заражение коронавирусом. Хоть и подъем заболеваемости продолжается, он стал прогнозируемым. Во-вторых, с больничных возвращаются переболевшие медики. В третьих, увеличилось количество машин скорой помощи, которые приспособлены для работы в условиях пандемии. Кроме того, телефоны поликлиник края становятся многоканальными. На линиях дежурят студенты и волонтёры. Сейчас в крае работает 150 операторов – это в три раза больше, чем было в начале октября.

Также, по словам заместителя министра здравоохранения края Натальи Белоцкой, снижается число вызовов. Ранее в Барнауле в сутки их доходило до 2500, сейчас – 1500

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