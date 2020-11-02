Алтайский край станет пилотным регионом для отработки навыков волонтеров в условиях распространения коронавируса

Алтайский край поделится опытом работы добровольцев с другими регионами Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Алтайский край по результатам совещания по развитию волонтерского движения в условиях распространения коронавируса был включен в список пилотных регионов, где будут «обкатывать» различные формы работы добровольцев.

В селекторном совещании принял участие губернатор края Виктор Томенко, руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько, руководитель реготделения ОНФ Сергей Войтюк, а также участники и организаторы волонтерского штаба акции #МЫВМЕСТЕ. Провел совещание министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, наш регион входит в число тех, где медицинские работники имеют поддержку со стороны добровольцев: они предоставляют свой транспорт для выезда врачей к пациентам, доставляют лекарства амбулаторным пациентам, участвуют в дистанционном мониторинге состояния больных, привозят продукты питания и т.д.

Региональный штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ работает на базе Алтайского ресурсного центра добровольчества, а кураторством занимается управление молодежной политики и реализации программ общественного развития при поддержке РО Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», РО ОНФ, АГМУ и партии «Единая Россия». В общей сложности в крае развернуто 69 муниципальных штабов. В них работают более 400 волонтеров. С апреля они оказали адресную помощь более 32 тысячам жителей края.

Наработанным опытом наш край планирует поделиться с другими регионами, а в ответ надеется на решение ряда вопросов на федеральном уровне. Сейчас же, в эти дни добровольцы продолжают свою работу. По словам Дениса Голобородько, депутаты и активисты партии также включены в этот процесс. Они продолжают оказывать помощь непосредственно как самим волонтерам, так и врачам, задействованным в лечении больных коронавирусом, их семьям. По инициативе «Единой России» был открыт региональный номер для приема заявок на помощь — 8-800-700-51-22. Депутаты АКЗС от «Единой России» выделили свои служебные машины с водителями для передвижения волонтеров. Также депутаты Госдумы и АКЗС обеспечили волонтерский штаб, медиков и предприятия края антисептиками и масками. Кроме этого, партия приобрела два автомобиля: один предоставлен для работы в ковидном госпитале на базе барнаульской горбольниц №4, второй – горбольнице №5. Помимо этого Рубцовской горбольнице №2 передан автомобиль скорой помощи.