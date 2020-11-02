В Барнауле пройдет турнир по греко-римской борьбе

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В Барнауле 6-7 ноября в СК «Победа» пройдет турнир по греко-римской борьбе. Его организует «Фонд греко-римской борьбы им. Заслуженного тренера РСФСР А.А. Кишицкого».

- Мы и раньше готовились к проведению этого турнира на самом высоком уровне, но текущая ситуация в мире внесла в планы свои коррективы. Условия проведения массовых мероприятий и сопутствующие ограничения постоянно меняются. Именно поэтому мы приняли единогласное решение – турнир будет проходить в формате онлайн трансляции, - говорит представитель фонда Татьяна Пронина.

За юбилейным турниром А.А. Кишицкого смогут наблюдать жители всех регионов России и стран ближнего зарубежья. Трансляцию соревнований можно будет посмотреть на сайте фонда.