Из-за Хэллоуина бийские приюты перестали отдавать черных котов, чтобы они не попали в руки сатанистов

В некоторых приютах в принципе настороженно относятся к любителям черных котов. Фото: pixabay.com

В преддверии Хеллоуина «Общество защиты животных г. Бийска» перестало отдавать черных кошек и собак. Волонтеры объяснили, что в это время питомцев могут использовать для жертвоприношения.

В некоторых приютах независимо от календарного месяца в принципе настороженно относятся к любителям черных котов.

- Мы таких котов не пиарим никогда. Сатанистам без разницы, Хеллоуин или нет. Хотя, конечно, в это время обострение возникает. Мы на протяжении пяти лет именно после Хеллоуина находим травмированных животных, сначала это был кот Джек, у которого была отрублена лапа. Он пропал в ночь на Хеллоуин, а появился спустя дня два. Был пес Гектор, у него сняли скальп с головы. После таких случаев задумаешься, отдавать черных животных или нет. Я боюсь их отдавать, — рассказала «Бийскому рабочему» волонтер приюта «Дари Добро» Оксана Маслова.

Защитники животных считают, что человека не должен интересовать окрас питомца, если у него появилось искреннее желание завести кошку или собаку.

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