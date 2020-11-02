Ночью в Бийске эвакуировали людей из жилого дома

Всего эвакуировали девять человек. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 2 ноября в Бийске произошел пожар в пятиэтажном панельном доме по улице Социалистическая. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 23:15. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Когда пожарные приехали на место, из квартиры на четвертом этаже шел густой дым. На месте происшествия работали два звена газодымозащитной службы. По лестничным маршам спасатели оперативно эвакуировали девять человек.

Пожар удалось ликвидировать всего за десять минут. Площадь горения составила около пяти квадратных метров. В тушении были задействованы 15 бойцов пожарной охраны, пять единиц пожарной и специальной техники. В огне повредились лишь домашние вещи.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Причина произошедшего сейчас устанавливается.

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