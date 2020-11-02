Памятник на Алтае попал в топ-100 самых необычных в России

Очки Леннона. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Алтайский памятник музыканту группы The Beatles «Очки Леннона» попал в сотню самых необычных в России. Аналога ему не существует во всем мире.

Памятник представляет собой огромные круглые очки, как у легендарного музыканта Джона Леннона, сделанные из металла. Их высота – 1,5 метра. Украшает аксессуар автограф артиста.

Арт-объект появился четыре года назад на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь» благодаря поклонникам «Битлов». Именно здесь, на «Бирюзовой Катуни», проходит фестиваль «Because of The Beatles».

– Аналога подобной скульптуры в мире не существуют. Возможно поэтому организаторы проекта внесли «Очки Леннона» в список для голосования», - пишут в Instagram-аккаунте правительства Алтайского края.

Участников ТОП-100 разделили на группы по 10. В финал попадет только один победитель от каждой группы. Голосование проходит на сайте art.tutu.ru. Оно продлится до 2 ноября.

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