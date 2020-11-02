Алтайский край получит почти 16 млн рублей на оснащение «ковидных» лабораторий

Деньги пойдут на оснащение лабораторий, которые будут проводить этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край получит около 16 миллионов рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса. Такое распоряжение подписал 29 октября председатель Правительства России Михаил Мишустин, сообщает официальный сайт региона.

За счет этих средств должна повыситься точность тестирования и увеличиться охват населения новейшими методами диагностики. Деньги пойдут на оснащение лабораторий, которые будут проводить этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот.

Всего в Алтайский край на эти цели направят 15 миллионов 715 тысяч рублей. Контролировать их эффективное использование будет Минздрав России. Количество средств распределено по регионам с учетом численности населения.

По данным регионального оперштаба, сейчас в крае ежедневно проводят более 6 тысяч тестирований.

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