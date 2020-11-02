Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае 2 ноября

Температура поднимется выше нуля. Фото: Олег УКЛАДОВ

2 ноября в Алтайском крае ожидается теплый, но дождливый день. О прогнозе погоды на сегодня рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В крае температура воздуха днем поднимется до +2, +7 градусов. Местами по северу ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный с переменой на северо-западный. Скорость небольшая - 3-8 м/с, однако местами возможны порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра будет показывать +2,+4 градуса. День пройдет преимущественно без осадков, а вот вечером ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер подует в юго-западном направлении с переходом на северо-западное, скорость составит 3-8 м/с.

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