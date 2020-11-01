В голосовании за благоустройство Барнаула побеждает зеленая зона в поселке Южный

Благоустройство Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжается голосование за общественные территорий, которые будут благоустроены в 2021 году.

Из предложенного администрацией списка можно выбрать максимум шесть объектов. Проголосовать можно один раз - до 8 часов 2 ноября. Затем в течение трех дней подведут итоги.

На данный момент проголосовало более 7740 участников. И пока лидирует зеленая зона в поселке Южный от улицы Герцена, 6 до улицы Белинского с 2454 голосами. А менее всего, по мнению горожан, в благоустройстве нуждается зеленая зона между домами №21 и 25 по проспекту Строителей - за нее отдали 107 голосов.

В мэрии отметили, что благоустройство пройдет по муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Барнаула».

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