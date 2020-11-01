"Сотрудник банка" оформил кредит на доверчивого мужчину в миллион рублей

Мошенник оформил кредит и сделал покупку в интернет-магазине электронной техники Фото: Олег УКЛАДОВ

36-летний житель Барнаулу стал жертвой обмана. На его имя был оформлен кредит более чем в миллион рублей.

Мужчине позвонил неизвестный с номера на «+495» и представился сотрудником банка. Он предупредил, что по счетам потерпевшего происходят некие мошеннические действия.

- На протяжении 20 минут он диктовал, что сделать, чтобы предотвратить утечку данных. А потом связь прервалась, - сообщили в управлении МВД по региону.

Когда потерпевший позвонил на «горячую линию», выяснилось, что на его имя оформили кредит и уже сделали покупку в интернет-магазине электронной техники.

- Никогда не разглашайте личные данные и сведения о банковской карте. А если вам позвонил якобы сотрудник банка, сразу прекращайте разговор и перезванивайте по телефону, который указан на оборотной стороне карты, - предупреждают полицейские.

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