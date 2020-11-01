Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 1 ноября 2020 года составило 19440

Новости о коронавирусе в Алтайском крае на 1 ноября 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

За весь период пандемии число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 19440 человек. При этом 223 новых случая выявлено за минувшие сутки.

- Также за сутки выздоровел 121 пациент, умерло девять, от COVID-19 - пятеро, - сообщает региональный оперштаб данные на 1 ноября. За весь период скончались 790 человек (все взрослые), в том числе от коронавирусной инфекции 381.

По состоянию на 1 ноября на лечении в инфекционных госпиталях с ковидом находятся 2196 человек. На дому лечение получают четыре человека.

Кроме того, 2481 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, лечится в ковидных госпиталях. А 1499 жителей края с таким же диагнозом проходят долечивание на дому.

Количество тяжелобольных насчитывается 519, из них подключено к аппаратам ИВЛ 165. Резервных коек осталось 624.

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