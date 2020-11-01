Водитель снес остановку в Барнауле

ДТП в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Очевидцы в паблике "Барнаул 22" поделились видео ДТП на улице Антона Петрова.

Авария произошла 31 октября в районе дома № 250. Автомобиль снес остановку.

- Слава богу, там никого не было, - комментируют горожане.

Судя по кадрам, ДТП случилось в темное время суток. Видны черный автомобиль, машины скорой помощи и ДПС, поврежденные остановка и дорожный знак. Один из комментаторов сообщил, что автомобилист якобы потерял сознание.

Сегодня, 1 ноября, павильон уже убрали.

Также 31 октября вечером произошло ДТП на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР - столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали два человека. Очевидцы сообщают, что удар был очень сильный и громкий.

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