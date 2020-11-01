В Барнауле устранили замыкание электропровода у фигуры бобра Сибиряка

Фото с сайта "Толк"/Алексей Кучерявых

Бобер Сибиряк у фонтана на Нулевом километре Барнаула на какое-то время стал опасным "зверем" - электрический провод, протянутый к фигуре, начал замыкать.

- Нужно обходить этот участок. А еще там место прогулок и наших детей, будьте внимательны! - написали 30 октября в паблике Барнаул 22 обеспокоенные горожане. - Просим исправить ситуацию.

Уже на следующий день бобер "подобрел". В Минспорта сообщили, что рабочие починили провод:

- В итоге наш бобер-пловец вновь заряжен на победы.

Напомним, бобер Сибиряк - талисман этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Он держит электронное табло с обратным отсчетом времени. Соревнования впервые в истории пройдут в Барнауле в мае 2021 года.

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