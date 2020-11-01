В ТРЦ "Арена" десятки людей собрались на розыгрыш автомобиля, который отменили

ТРЦ "Арена" Фото: Олег УКЛАДОВ

31 октября в ТРЦ "Арена" должен был состояться розыгрыш автомобиля и других призов, однако его отменили из-за сложной эпидобстановки.

Между тем, в назначенный день в торговом центре собрались десятки посетителей, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул". По их словам, информации об отмене нигде не было. И о том, что розыгрыша не будет, они узнали на месте от охранника. Тот сослался на указ губернатора, запрещающий проведение массовых мероприятий. Однако, как отметили горожане, запрет распространяется только на ночные мероприятия.

Между тем, на сайте ТРЦ висит объявление, что розыгрыш перенесен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой (дата его публикации не отображается).

"Администрацией ТРЦ было принято решение о переносе мероприятия на неопределенный срок, до стабилизации ситуации. Несмотря на отсутствие запретов, есть настоятельные рекомендации от Роспотребнадзора ограничить подобную деятельность. Мы не можем позволить себе провести столь масштабное мероприятие, подвергнув вас опасности. Розыгрыш состоится после стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в объявлении.

Точная дата мероприятия пока не известна.

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