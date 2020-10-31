Почти 30 человек эвакуировали во время пожара в Горно-Алтайске

В результате возгорания никто не пострадал Фото: предоставлено пресс-службой

В субботу, 31 октября, в Горно-Алтайске произошел пожар в здании, где находились 27 человек. Их успели эвакуировать.

Сообщение о возгорании поступило 9.48 утра. Пожар произошел в административном здании по проспекту Коммунистическому. По информации Главного управления МЧС России по Республике Алтай, зафиксировано замыкание электропроводки, после чего началось возгорание.

- Сработала сигнализация и система оповещения людей о пожаре. В здании находились 27 человек, они были своевременно эвакуированы, - отмечают в ведомстве.

Пожарные были на месте уже в 9.50. Площадь возгорания составила всего два квадратных метра. Оно было ликвидировано с считанные минуты. Никто из людей не пострадал.

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