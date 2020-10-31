Около тысячи единиц техники подготовили к зимнему содержанию дорог на Алтае

Дорожники готовы выйти на расчистку уже сейчас Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле состоялось совещание дорожников, которые обсудили степень готовности к работе в зимний период.

Селекторное совещание провели заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства Валерий Никитюк и руководство Алтайавтодора. По словам представителей подрядных организаций, степень готовности уже практически максимальная. В общей сложности этой зимой следить за состоянием дорог в регионе будут около тысячи единиц техники. Помимо этого уже заготовлено почти 80 тысяч тонн противогололедных материалов.

Для контроля состояния трасс работают диспетчерские службы. При принятии тех или иных решений они отталкиваются от показаний 36 метеостанций, которые охватывают федеральные и региональные трассы. К слову, данные находятся в открытом доступе. Их можно найти на сайте Алтайавтодора.

Отметим, уже в ближайшие дни службы приступят к работе. По прогнозам синоптиков, ожидаются резкие перепады температур.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, (3852) 50-75-12, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 20-26-21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.