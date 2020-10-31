В Барнауле стартует чемпионат по баскетболу среди мужских любительских команд

Региональный турнир МЛБЛ стартует 31 октября в Барнауле Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 31 октября, в Барнауле стартует первый сезон чемпионата по баскетболу среди мужских любительских команд Межрегиональной любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ) СОЮЗ.

Сегодня в краевой столице состоится первый игровой день регионального турнира. На площадке спортивного зала ИСК Союз (проспект Калинина, 112А) состоятся матчи АлтГПУ – «Реванш» (начало в 18.00) и «Джентльмены» - АГМУ (начало в 20.00).

К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, игры пройдут без зрителей. Однако любители баскетбола смогут посмотреть матчи онлайн. Трансляции будут организованы в группе Basketball of Barnaul во «Вконтакте».

Завтра, 1 ноября, пройдут матч второго игрового дня. Встречаются команды:

«Алтайтара-ДЮБЛ» - «Алтайлес» (18.00)

Dreamteam – «Эверест» (20.00).

Отметим, МЛБЛ была организована в этом году. В турнире принимает участие восемь команд. Они поборются за право представлять Алтайский край в финале МЛБЛ-Сибирь.