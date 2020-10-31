Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 31 октября 2020 года составило 19 217

217 новых случаев коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 31 октября 2020 года увеличилось на 217 новых случаев и составило 19 217.

По данным оперативного штаба региона, за минувшие сутки новые случаи были зарегистрированы на следующих территориях: Барнаул – 75, Бийск – 22, Новоалтайск, Рубцовск – по 11 заболевших, Алейск – 8, Заринск, Славгород – по 7 заболевших, Змеиногорский, Шипуновский районы – по 6 заболевших, Бийский, Зональный районы – по 5 заболевших, Косихинский, Локтевский, Мамонтовский, Первомайский Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Яровое, Бурлинский , Топчихински, Табунский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Благовещенский, Новичихинский, Рубцовский, Солонешенский, Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Алейский, Кулундинский, Немецкий национальный районы – по 1 заболевшему.

Вместе с тем, выписали сразу 275 пациентов. Таким образом, общее число вылечившихся на сегодня составляет 16 329. Скончались за прошедший отчетный период 16 человек. От COVID-19 - 9. Общее количество жертв инфекции в регионе – 781.