Алтайский край стал лидером в стране по качеству допобразования педагогов

По словам министра образования и науки региона Максима Костенко, это не случайный успех. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край стал лучшим в России по качеству дополнительного профессионального образования педагогов. Такой вывод сделали в результате мониторинга, проведенного Рособрнадзором, сообщают в пресс-службе регионального Минобра.

По словам министра образования и науки региона Максима Костенко, это не случайный успех.

– Центром и опорой повышения квалификации педагогов в регионе, несомненно, является Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова. Кроме массовых программ, институт проводит большую работу по сетевому взаимодействию профессиональных сообществ: например, «Учитель года», «Ассоциация молодых педагогов Алтая», апробирует новые программы повышения квалификации, шаг за шагом двигаясь вперёд и не останавливаясь на достигнутом, – отметил министр.

Также отдельно в Минобре выделяют практикоориентированный подход в обучении в Алтайском институте образования, что обуславливает высокие показатели.

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