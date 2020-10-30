В Алтайском крае ожидается мокрый снег и сильный ветер

Ожидаются метели, гололед, усиление ветра до 9-14 метров в секунду. Фото: Олег УКЛАДОВ

30 октября в Алтайском крае ожидаются мокрый снег. Как сообщают синоптики регионального Гидрометцентра, местами осадки будут сильные. Также ожидаются метели, гололед, усиление ветра до 9-14 метров в секунду, возможны порывы до 17-22 метров в секунду. Днем в крае воздух прогреется до +2… +6 градусов.

В Барнауле днем 30 октября прогнозируется мокрый снег, временами сильный. В городе будет бушевать метель, на дорогах образуется гололед, установится временный снежный покров. Днем воздух прогреется до 3 градусов тепла. Ветер западный, 9-14 метров в секунду.

31 октября в первой половине ночи в Барнауле ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, гололедные явления. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем +2, +4 градуса. Ветер ослабеет до 4-9 метров в секунду и сменит направление на юго-западное, а затем и южное.

1 ноября в краевой столице преимущественно без осадков, ночью -1,-3, днем +5, +7 градусов.