Россельхозбанк на Алтае увеличил выпуск платежных карт на 22%

Объем выпуска платежных карт Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай за 3 квартал 2020 года составил более 14 тысяч. Это превышает аналогичный показатель прошлого года на 22%, или на 3225 карт. При этом чуть менее половины карт - 6037 - выпущено в сентябре.

В общем объеме эмиссии за рассматриваемый период доля карт тарифов «Зарплатный» и «Пенсионный» составляет 28% и 23% соответственно.

В настоящее время сеть устройств самообслуживания Россельхозбанка в Алтайском филиале состоит из 117 банкоматов, 23 из которых работают круглосуточно, и 61 информационно-платежного терминала. Также Россельхозбанк предоставляет клиентам возможность получить широкий спектр банковских услуг дистанционно с помощью приложений «Мобильный Банк» и Интернет-Банк.

«Сегодня Россельхозбанк предлагает владельцам карт более 40 тарифных планов. Держатель дебетовой платежной карты может вступить в программу лояльности «Урожай». Также нашим клиентам предоставлена возможность подключить опцию «CashBack на все», выбрав уровень возврата от 2% до 4%. Модернизируя линейку карточных продуктов, Банк способствует росту безналичных платежей в регионе», - отметил директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

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