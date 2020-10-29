Участникам проекта цифровые персональные сертификаты стал доступен выбор образовательных программ

Обучение в этом году будет полностью дистанционным и пройдет с 1 по 25 ноября.

С 28 октября жители Алтайского края, прошедшие регистрацию на портале цифровойсертификат.рф, могут выбрать образовательную программу в рамках которой уже с 1 по 25 ноября 2020 года будут повышать свою квалификацию. Для тех, кто еще не зарегистрировался на портале проекта, напоминаем, что сделать это можно по 30 октября текущего года.

#ЦифровыеСертификаты дают право на бесплатное обучение на курсах по компетенциям цифровой экономики: искусственному интеллекту, программированию и созданию ИТ-продуктов, промышленному дизайну и 3D-моделированию, цифровому маркетингу, большим данным, кибербезопасности и другим направлениям.

Каталог включает более 200 образовательных программ по 22 востребованным направлениям цифровой экономики, включая 16 образовательных программ Алтайского госуниверситета и 1 - Алтайского педагогического университета.

Обращаем внимание, что программы рассчитаны на людей с начальным, базовым и продвинутым уровнем подготовки. Определение уровня сложности произойдет по результатам входного тестирования.

Подать заявку на сайте проекта цифровойсертификат.рф и получить сертификат на обучение могут женщины (18 - 60 лет) и мужчины (18 - 65 лет) со средним профессиональным и/или высшим образованием, имеющие временную или постоянную или временную регистрацию в Алтайском крае.

Полный перечень направлений обученияи регистрационная форма для участия доступны по ссылке: цифровойсертификат.рф/programs.

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