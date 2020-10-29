АлтГТУ приглашает абитуриентов на виртуальный День открытых дверей

АлтГТУ Фото: предоставлено пресс-службой

31 октября Алтайский государственный технический университет проведет День открытых дверей в онлайн-формате. Ссылка для подключения будет доступна на YouTube-канале АлтГТУ.

В режиме видеоконференцсвязи с 13:00 можно будет задать вопросы ответственному секретарю приемной комиссии, проректору по учебной работе университета, декану факультета довузовской подготовки. Также вопросы можно прислать заранее на электронную почту: zentrprof@bk.ru.

Каждый факультет и институт представит презентации образовательных программ и направлений подготовки.