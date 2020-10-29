800 мешков гречки пытались незаконно вывести из Алтайского края

Общий вес продукции составил 20 тонн Фото: Анна Перевощикова

С 20 по 28 октября инспекторы управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай пресекли попытку незаконного вывоза гречки в Казахстан. Общий вес продукции составил 20 тонн, а это 800 мешков.

Как сообщили в пресс-службе управления, гражданин Казахстана пытался перевезти через границу товар на КамАЗе. Однако при проверке выяснилось, что у продукции нет фитосанитарного сертификата, доказывающего, что она безопасна. Это грубое нарушение порядка вывоза подкарантинной продукции с территории России.

- Гречневая крупа задержана до проведения фитосанитарного контроля и оформления разрешительных документов. Нарушитель привлечен к административной ответственности, - подчеркнули в Россельхознадзоре.

Кроме того, в этом году число нарушений при вывозе зерна с территории Алтайского края в Республику Казахстан уменьшилось в четыре раза, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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