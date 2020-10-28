Житель Казахстана пытался дать взятку полицейскому в Алтайском крае

Полицейский не взял деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Республики Казахстан, подозреваемого в покушении на дачу взятки полицейскому, пишет краевой Следком.

По версии следствия, вечером 26 октября в Кулундинском районе сотрудники ДПС остановили два грузовика. Водители нарушили требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их пригласили в патрульную машину для составления административного материала.

Представитель по перевозке груза, находясь служебном автомобиле и не хотел привлечения к водителей к ответственности. Мужчина положил деньги на панель между водительским и пассажирским сидением. Он попросил не документировать обстоятельства административного правонарушения. Однако полицейский отказался принять взятку.

– В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, – резюмировали в ведомстве.

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