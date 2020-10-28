Бывшую завскладом продуктов алтайского детсада обвиняют в получении взятки

Уголовное дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранителм завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей складом продуктов дошкольного образовательного учреждения Барнаула. Женщина предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, с 2018 по 2019 год женщина получила взятку более 62 тыс. рублей от представителя одной из фирм. Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе именно этой компании в качестве основного поставщика товаров для нужд детского сада и заключении с ней договоров. Деньги частями перечисляли на банковский счет обвиняемой.

В ходе следствия бывшая заведующая полностью признала свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района Барнаула обвинительным заключением направили в суд.

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