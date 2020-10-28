В Заринске мужчина украл борсетку, в которой лежали 116 тысяч рублей

Автомобиль,в котором лежала борсетка. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские задержали подозреваемого в краже борсетки, в которой лежала крупная сумма. Мужчина уже дал признательные показания и рассказал как именно произошло это преступление, сообщает краевой Следком.

В полицию позвонила женщина, которая рассказала, что из ее автомобиля похитили борсетку с документами и 116,5 тыс. рублей.

За несколько дней правоохранители смогли установить подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 26-летний житель Заринска, который, как оказалось, часто промышлял кражами в частном секторе и уже был судим.

Мужчина проходил мимо припаркованного во дворе автомобиля и, воспользовавшись ситуацией, когда никого не было поблизости, похитил оттуда борсетку с документами.

Задержанный дал признательные показания, его оставили под подпиской о невыезде.

– Правоохранителями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, – отмечают в ведомстве.

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