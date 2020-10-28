Два человека пострадали в ДТП на Алтае

ДТП на Алтае. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай 27 октября столкнулись автомобили Hyundai и LADA. В аварии пострадали два человека, сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло около 14:40 в Онгудайском районе, на 611 километре Чуйского тракта.

Предварительно установлено, что 43-летний мужчина на Hyundai Solaris ехал со стороны села Онгудай в направлении села Усть-Кан. При повороте налево он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем LADA-213100. Машина ехала во встречном направлении, за рулем был 67-летний житель Алтайского края.

В результате ДТП в больницу доставили водителя автомобиля LADA и пассажира Hyundai. Они получили травмы. Пассажиру иномарки, 37-летней жительнице Усть-Канского района, потребовалась госпитализация.

Известно, что водители автомобилей были трезвые. По факту ДТП проводят проверку.

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