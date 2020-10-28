Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 28 октября 2020 года составило 734

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 28 октября скончались 734 человека с коронавирусом, в том числе 355 случаев от COVID-19, 375 случаев – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли восемь человек с коронаврусом: три – от COVID-19, пять – по иным причинам.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 18565, в том числе 1349 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 304 случаев – завозные, в том числе. 117 – из-за рубежа; 10356 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 18565 заболевших: 5643 – у больных внебольничной пневмонией, 7117 – у заболевших ОРВИ, в 5805 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится. Их уже 15814 человек, из них за прошедшие сутки из больниц выписали 233 пациента.

Всего в регионе на COVID-19 обследовали 640 тыс. человек, за прошедшие сутки – 6594.

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