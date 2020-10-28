Алтайские студенты стали обладателями стипендий Фонда Андрея Мельниченко

Стипендиальная программа Фонда Андрея Мельниченко включает два вида стипендий: федеральную и региональную Фото: предоставлено пресс-службой

25 выпускников сибирских Центров детского научного и инженерно-технического творчества стали участниками Стипендиальной программы Фонда Андрея Мельниченко в 2020 году.

Среди них пять первокурсников Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Во время обучения в Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» они проявили себя в учебе и исследовательской деятельности, успешно сдали экзамены и поступили на бюджетные места в АлтГТУ.

Стипендиальная программа Фонда Андрея Мельниченко включает два вида стипендий: федеральную (30 000 рублей в месяц) и региональную (8 000 рублей в месяц). Обладателями первой могут стать выпускники образовательных Центров, которые стали победителями или призерами крупнейших международных и всероссийских конкурсов и олимпиад, а также показали высочайшие достижения в области естественных и точных наук. На региональную стипендию могут претендовать лучшие воспитанники Центров детского научного и инженерно-технического творчества, поступившие на бюджетные места в ведущие вузы регионов присутствия компании ЕвроХим, СУЭК и СГК. Такую стипендию учащиеся получают на протяжении всех лет обучения при условии отличной учебы в вузах.

По словам выпускника Центра «Наследники Ползунова», студента 3 курса МГУ Данилы Сивцова, стипендиальная программа Фонда помогла сконцентрироваться на учебе и долгосрочных целях. «Стипендия позволила мне посещать дополнительные курсы, которые невозможно было бы обеспечить за счет собственных сбережений», – отметил Данила.