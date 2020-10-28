Ивы и декоративный виноград высадили в Нагорном парке Барнаула

В Нагорном парке. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Рабочие городского предприятия «Благоустройство и озеленение» высадили в барнаульском Нагорном парке 50 шаровидных ив и 35 корней девичьего винограда, сообщает официальный сайт города.

В мэрии напоминают, что всего с начала благоустройства территории Нагорного парка здесь высадили 1720 зеленых насаждений. Это 928 деревьев: ель, береза, рябина, тополь, вяз, и многие другие. Также есть и 792 кустарника: пузыреплодник, спирея, дерен, вяз, кизильник.

Рабочие также занимаются уходом за территорией парка. Они убирают здесь мусор, летом поливают и косят газоны, высаживают и пропалывают цветы в клумбах, зимой расчищают снег.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что в Барнауле на набережной Оби вновь занялись благоустройством. В частности, запланирован ремонт лестниц, ведущих от музея «Дороги Алтая» (ул.Баварина, 17). Также будут закручены винтовые сваи для дальнейшего устройства металлических лестничных спусков в зоне набережной и на откосе насыпи на подъезде к мосту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перила, лавочки, кусты: в Барнауле благоустраивают набережную Оби

Дорожники отремонтируют лестницы, снимут старый асфальт и озеленят территорию под Новым мостом (подробнее)