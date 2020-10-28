Баскетболисты «Барнаула» отправились на выезд

БК "Барнаул" отправился в очередной выездной тур Фото: предоставлено пресс-службой

Игроки баскетбольного клуба «Барнаул» отправились на выезд. Ближайшая игра должна состояться уже 29 октября в Чебоксарах.

Подопечные Евгения Горева сыграют с командой «Чебоксарские Ястребы». Матч состоится в рамках чемпионата России, Суперлиги-2. Уже сейчас можно сказать, что игра будет не из легких. В прошлом сезоне, который завершился досрочно из-за мировой вспышки коронавируса, «Ястребы» оказались первыми в итоговой таблице.

Кроме того, в текущем сезоне у «пернатых» только одно поражение – на стадии 1/8 финала Кубка России они уступили коллективу из Суперлиги-1 - «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда).

После Чебоксар «Барнаул» отправится в Тобольск, где 1 ноября второй раз в этом сезоне встретится с местным «Нефтехимиком».

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