Россельхозбанк поддержал алтайский конкурс «Фабрика бизнес-идей»

На площадке Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ) впервые состоялся полуфинал конкурса «Фабрика бизнес-идей», который проводится Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта «Поляризация предпринимательства». АО «Россельхозбанк» выступил генеральным партнером мероприятия.

В состав жюри регионального этапа вошли преподаватели АГАУ, представители Алтайского центра «Мой бизнес» и Дмитрий Коломейцев, начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса Алтайского филиала Россельхозбанка.

В рамках конкурса студентами аграрного университета было подано 117 заявок. Из 63 проектов, защита которых проходила в онлайн-формате, в полуфинал вышли только 17.

Предложенные студентами бизнес-идеи охватывали разные сферы деятельности: от традиционных для региона выращивания облепихи или разведения бычков на мраморное мясо до неожиданных проектов, таких как открытие ателье по пошиву нижнего белья для беременных, фитнес-зала для детей с ограниченными возможностями или производства безглютеновой продукции для больных целиокией. Все проекты были по-своему уникальны и привлекали актуальностью.

«Здесь было озвучено много современных и молодежных идей – антикафе, 3D-моделирование, социальный бизнес в виде поддержки детей-инвалидов, все это – здорово! Развитие предпринимательской инициативы важно для государства – это воспитание тех людей, которые будут развивать нашу страну дальше. Важны такие конкурсы и для банка. Мы видим, как воспитываются активные клиенты и, возможно, наши будущие сотрудники», - сказал Дмитрий Коломейцев в завершении мероприятия. Он добавил, что полуфиналисты получат сертификаты на прохождение практики в Россельхозбанке, во время которой студенты смогут познакомиться с внутренней структурой работы банка.

Подводя итоги работы конкурса Евгений Попов, проректор по научной и инновационной работе АГАУ, отметил, что для университета подключение к проекту «Фабрика бизнес-идей» стало очень серьезным и ответственным шагом в организации проектной деятельности. «Очень приятно, что жюри обратило внимание на то, что некоторые проекты могут быть реализованы в вузе, как самостоятельные мини стартапы. Думаю, мы приложим для этого необходимые совместные усилия. Кроме этого, дальнейшую работу по формированию бизнес-компетенций у студентов АГАУ всех направлений подготовки необходимо обязательно продолжать, возможно, даже включив отдельные модули по технологическому предпринимательству в основные образовательные программы», -отметил представитель вуза.

Победителями полуфинала стали пять проектов вместо предполагаемых трех. Теперь для финалистов пройдет проектная мастерская, на которой ведущие бизнесмены региона расскажут о своем опыте и протестируют с разных сторон студенческие проекты.

Финал конкурса пройдет в ноябре 2020 года на базе Центра «Мой бизнес» при поддержке управления Алтайского края по предпринимательству и рыночной инфраструктуры, аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства, Центра «Альфа-консалтинг», КАУ «Алтайский центр кластерного развития», Алтайского государственного аграрного университета и Россельхозбанка.