Очень голодный селянин украл и съел почти 25 кг мяса

Подозреваемый устроил "праздник живота" вместе с другом Фото: pixabay.com

Полицейские Краснощековского района Алтайского края задержали мужчину, которого подозреваю в краже 25 килограммов мяса и по его словам, он почти все съел.

С заявлением на пропажу продуктов в полицию обратился житель села Карпово. Он рассказал, что неизвестные проникли на веранду его дома и украли оттуда мясо.

- Вечером, воспользовавшись тем, что хозяев нет дома, злоумышленник разбил окно в веранде и проник в дом и украл из морозильной камеры мясо, которое хозяин дома приобрел у своего соседа-фермера, - подтверждают в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний мужчина, который уже имеет за спиной пять судимостей за подобные преступления. Он рассказал полицейским, что решил устроить небольшой праздник и вместе с другом пожарил добытое у односельчанина мясо. А то, что осталось – это 3,5 килограмма – стражи правопорядка вернули потерпевшему.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.