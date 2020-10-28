В Алтайском крае пропал 33-летний мужчина в серых берцах

Пропавший мужчина. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В селе Верх-Аллак Каменсокго района пропал 33-летний Виктор Акентьев. Местонахождение мужчины неизвестно с 23 октября. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” Алтайского края на своей странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, короткие черные волосы, глаза голубые

Был одет: черная куртка, синие джинсы, серые берцы

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (круглосуточно, бесплатно).

Напомним, ранее в Барнауле завершились поиски пропавшего девятилетнего мальчика, который ушел на уроки в школу и после занятий домой не вернулся. Ребенка нашли живым.

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