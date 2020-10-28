Андрей Мерзликин станет ведущим новой программы ансамбля «Алтай»

Раннее Андрей Мерзликин приезжал на Шукшинские дня на Алтае Фото: Анна СЕМИНА

Известный актер Андрей Мерзликин и ансамбль «Алтай» 4 ноября, в День народного единства, представят новую концертную программу «Я Алтая почувствую душу».

Это третья программа из цикла «Народы Алтая». Она была подготовлена на средства гранта губернатора региона. По замыслу авторов, на сцене будут представлены хореографические и песенные образы татар, украинцев, казахов, немцев, чувашей, русских и других народностей, проживающих на территории Алтайского края.

- Программа будет включать в себя как новые номера, так и номера «золотого фонда» нашего коллектива. Весь материал был собран во время экспедиций по районам Алтайского края. Работая над программой, мы попытались сохранить в вокальном и хореографическом творчестве аутентичность тех народов, которые проживают в крае, - рассказывает главный балетмейстер ансамбля Елена Березикова. - Режиссером новой программы в этом году выступила Анна Вахромеева. В основе концепции – любовь к своей земле. Мы будем рассказывать о том, что земля - это живое существо. Наша земля любит нас, а мы должны любить ее, она нуждается в нашей защите.

Как сообщают в пресс-службе министерства культуры региона, ведущим программы станет актер театра и кино Андрей Мерзликин. Выбор пал на него, потому что он уже много раз работал на Алтае: он и представлял вместе с Марией Шукшиной спектакль «Калина красная» и играл в постановке «Человек земли» по мотивам творчества Василия Шукшина.

- Для нас это большой подарок. Мы пришли к нему с таким предложением, и он неожиданно согласился. Рады, что Андрей всегда с удовольствием приезжает на Алтай. Сейчас мы обсуждаем рабочие моменты в режиме онлайн. С ним очень интересно общаться, у него в монологах такая любовь к земле и к людям, что мне кажется, что это его родная программа, - отметила Елена Березикова.

Презентация состоится 4 ноября в Барнауле, в концертном зале «Сибирь». Начало в 16 часов.