Бийчанку обманули при сдаче квартиры в аренду

Женщине позвонили с номера, зарегистрированного в Свердловской области Фото: pixabay.com

Жительница Бийса хотела сдать свою квартиру в аренду, но наткнулась на мошенников и потерла деньги, сообщает краевое управление МВД.

Полицейские установили, что женщине позвонили с номера, зарегистрированного в Свердловской области. Девушка якобы откликнулась на объявление об аренде жилья, которое разместила 41-летняя горожанка разместила на одном из популярных сайтов.

Звонившая отправила бийчанке ссылку, куда нужно было ввести данные банковской карты для того чтобы произвести оплату. Женщина заполнила все поля, а после этого с ее счета списались почти 10 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

– Полицейские вновь напоминают: размещая объявления в интернете, помните, что мошенники реагируют на них незамедлительно. Будьте осторожны! Не принимайте сомнительные предложения и не соглашайтесь на навязанные вам условия оплаты. Ни в коем случае не сообщайте проверочные коды и не выполняйте никаких финансовых операций по инструкции звонящего, – сообщили в ведомстве.

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