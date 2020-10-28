Извращенец вынудил 12-летнюю жительницу Алтая прислать интимные фото и видео

Мужчину осудили. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Тверской области признали виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности маленькой жительницы Алтайского края. Мужчина познакомился с ребенком в интернете и вынудил ее отправить фото и видео порнографического характера, пишет краевой Следком.

Мужчина зарегистрировался в одной из социальных сетей. По данным следствия и суда, с мая 2019 по январь 2020 года от имени девушки он переписывался с девочкой из Алтайского края, которой на тот момент было 12-лет. Во время общения извращенец вынудил ребенка сделать несколько фотографий и видео порнографического содержания с участием несовершеннолетней.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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