Женщина погибла под колесами трамвая в Барнауле

Женщина скончалась на месте происшествия Фото: Анна СЕМИНА

Утром в понедельник, 26 октября, в Барнауле трамвай насмерть задавил женщину.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Антона Петрова, в районе Александро-Невского Собора.

Как говорится в группе «Инцидент Барнаул» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию, 40-летняя водитель трамвая маршрута №7 допустила наезд на 65-летнюю женщину-пешехода, которая переходила трамвайные пути в районе остановочной площадки.

- От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, - уточняют в ведомстве.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.

По свидетельствам одних – погибшая якобы начала переходить пути на красный свет светофора. Так это или нет – установит полиция.

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