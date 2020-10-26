Барнаульский футболист Александр Соболев номинирован на премию «Матч ТВ»

Александр Соболев (фото: пресс-службы ФК "Спартак-Москва")

Футболист из Барнаула Александр Соболев, защищающий цвета московского «Спартака» номинирован на премию «Матч! 5 лет».

Холдинг отметит первый юбилей в ноябре. В честь этого события и были учреждения специальная премия. В списке номинантов те, кто чаще всего попадался на экранах телевизора, о ком чаще упоминали подписчики в социальных сетях, те, о ком чаще всего пишут СМИ.

Система подсчета баллов будет многоступенчатая: голоса зрителей на странице premia.matchtv.ru и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях, а также голоса звездного жюри. Итоги подведут по 11 номинациям. Среди них самый «Популярный тренер», «Самый популярный комментатор» и т.д.

Наш Александр Соболев попал в номинацию «ФРЕШМЕН» - это спортсмены, которые совсем недавно заявили о себе. Конкурентами барнаульца стали теннисист Даниил Медведев, фигуристки Алена Косторная и Александра Трусова, а также автогонщик Роберт Шварцман.

Голосование завершится 3 ноября в 23.59 по московскому времени. Церемония вручения наград состоится 4 ноября.