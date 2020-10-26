ВТБ Капитал Инвестиции заняли первое место на рынке доверительного управления капиталом

Компании бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции заняли первое место на российском рынке доверительного управления и коллективных инвестиций по предварительным данным агентства «Эксперт РА» по итогам III квартала 2020 г. ВТБ третий квартал подряд сохраняет лидерство в данном рэнкинге. За июль-сентябрь объем средств под управлением компаний ВТБ Капитал Инвестиции увеличился на 5,9%, до 1,2 трлн руб. Динамика роста выше средней по рынку. По оценкам Эксперт РА, объемы всего рынка в России выросли на 4,1% до 8,9 трлн руб. Добиться опережающей динамики удалось за счет активной работы над развитием продуктовой линейки и собственных сервисов по обслуживанию клиентов.

Сегодня у ВТБ Капитал Инвестиции – самая широкая линейка биржевых ПИФ на российском рынке, покрывающих все классы активов. На данный момент запущено 9 фондов, среди которых первый и единственный биржевой фонд денежного рынка (money market fund) – «ВТБ – Ликвидность», а также запущенный в III квартале первый в России биржевой фонд, предоставляющий инвестору вход на рынок еврооблигаций в евро – «ВТБ – Еврооблигации в евро смарт бета». В III квартале также запущены торги на Московской Бирже БПИФ «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой в рублях». Всего ВТБ Капитал Инвестиции представляет 57 различных паевых фондов. ОПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский» - самый крупный фонд в стране - впервые за историю российского фондового рынка в III квартале 2020 г. объем открытого фонда превысил 60 млрд рублей. В III квартале также были запущены фонды для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления краткосрочной ликвидностью в долларах и рублях: ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд денежного рынка. Доллары» и ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд денежного рынка. Рубли».

ВТБ Капитал Инвестиции также запустили первые в России фонды для розничных инвесторов, включающие в процесс отбора объектов инвестиций факторы экологии, социальной направленности и качества корпоративного управления (ESG): «ОПИФ ВТБ – Фонд акций. Ответственное инвестирование» и «ОПИФ ВТБ – Фонд облигаций. Ответственное инвестирование». Стоимость чистых активов данных фондов в III квартале достигла почти 600 млн руб.

Также активно развивалось продуктовое предложение в области ДУ: был запущен ряд новых стратегий для крупных частных инвесторов. Объем активов физических лиц ВТБ Капитал Инвестиции в индивидуальном доверительном управлении и на Advisory за 3 квартал увеличился на 22% до 213 млрд.руб.

«Мы видим сегодня повышенный интерес к инвестиционным продуктам на фоне низких ставок по банковским депозитам в рублях и долларах США, а также быстрого восстановления рынков после масштабного снижения весной, связанного с пандемией и стараемся его удовлетворить. В 4 квартале мы традиционно ожидаем высокие темпы роста клиентских активов. В текущем году это может быть связано, по большей части, с несколькими факторами, основными из которых являются грядущее изменение налогообложения по банковским депозитам, существенный потенциал роста рынка, а также запуск и развитие новых сервисов управляющей компании в цифровых каналах», - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Владимир Потапов.

Совокупный объем клиентских активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции за первые 9 месяцев 2020 г. вырос в 1,5 раза и превысил 2,9 трлн рублей.