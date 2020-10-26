Трех человек спасли пожарные в Алтайском крае

Пожар произошел в частом доме Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В воскресенье вечером, 25 сентября, в населенном пункте Пригородное города Славгорода произошел пожар, в котором едва не погибли люди.

Возгорание произошло в одном из частных подворий. Звонок дежурному поступил в 21.20. К моменту прибытия пожарных из окон и двери дома валил густой черный дым. Спасатели незамедлительно приступили к тушению огня.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, из полыхающего дома вывели троих человек. Они были в самом помещении, но из-за сильного задымления не могли выйти самостоятельно.

Через десять минут после начала тушения удалось полностью ликвидировать возгорание. Однако за это время огонь успел повредить стены, окно, потолок, предметы интерьера на общей площади около 20 квадратных метров.

Причина ЧП пока устанавливается.