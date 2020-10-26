Пенсионерка отдала «ясновидящей» больше 1 млн рублей

Никакого лекарства пенсионерка так и не дождалась Фото: Анна СЕМИНА

Полицейские Барнаула ведут розыск «ясновидящей», а также сотрудника благотворительной организации, которым 82-летняя жительница краевой столицы отдала больше одного миллиона рублей.

Как рассказала потерпевшая, она обратилась за помощью к ясновидящей, рекламу которой увидела по телевизору.

- Целительница обещала исцелить от болезни дочь потерпевшей, но для начала лечения было необходимо 25 тысяч рублей, а также заказать лекарство из Тибета стоимость 400 000 рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Пенсионерка выполнила все условия. Вскоре женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником благотворительного фонда. Мужчина заверил, что ее дочери положены пять миллионов рублей на лечение. Однако, чтобы получить их необходимо оплатить налог, страховку и комиссию. Итого – 841 тысячу рублей. И этому звонку доверилась женщина.

Только спустя некоторое время женщина поняла, что стала жертвой аферистов. Ущерб составил более 1 250 000 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».