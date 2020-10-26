В кинотеатрах Барнаула не выявили нарушений санитарных норм

В Барнауле проверили кинотеатры Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В четырёх ТРЦ Барнаула - «Европа», «Огни», «Пионер» и «Галактика» - проверили соблюдение санитарно-эпидемических норм. 25 октября туда нагрянули сотрудники Роспотребнадзора и администрации города.

Как сообщили в мэрии Барнаула, комиссия посмотрела журналы, в которых фиксируют температуру сотрудников и графики дезинфекции помещений, побеседовала с администраторами и кассирами, посмотрела рассадку зрителей в зале. Напомним, сейчас кинотеатры обязаны продавать билеты через место, и рассаживать зрителей в шахматном порядке. Заполненность не должна превышать половину зала, а людей без масок на сеанс пускать нельзя.

Участники рейда отметили, что в кинотеатрах размещены приборы для обеззараживания воздуха, стойки с одноразовыми масками и санитайзерами. На полу имеется разметка для соблюдения социальной дистанции. Таким образом, все необходимые санитарно-эпидемические меры в кинотеатрах соблюдаются.

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На замечания народ реагировал спокойно — сразу же доставал «припрятанные на всякий случай» защитные средства и надевал. Также спокойно выслушивал разъяснения и предупреждения (подробнее)