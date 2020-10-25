Барнаулец пытался купить билет в кино с овощной сеткой на голове вместо маски

После очередного отказа в обслуживании мужчина достал из кармана овощную сетку и натянул ее на голову. Фото: скриншот с видео

В барнаульском кинотеатре мужчине отказались продавать билет без маски. Однако он не согласился с таким решением и начал скандалить с кассиром. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

Мужчина хотел купить билет в кинотеатре в ТЦ «Европа». Кассир отказала ему в обслуживании, так как на нем не было маски. Мужчина сначала начал уверять, что у него противопоказания к ношению маски. Но это не сработало.

После очередного отказа он достал из кармана овощную сетку и натянул ее на голову, говоря, что это его маска. Однако девушка-кассир все же отказалась продавать противнику масочного режима билеты. Тогда мужчина стал возмущаться, что ему не предоставляют маску бесплатно, но ни один его аргумент в итоге не сработал.

Напомним, ранее в Барнауле вечером 23 октября одна из пассажирок трамвая отказалась надевать маску. Из-за несговорчивой женщины движение электротранспорта в этом районе было заблокировано примерно на час, образовалась пробка из 15 трамваев, которые не могли проехать.

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