В Барнауле еноты получили «квартиры» в новостройке

Еноты уже облюбовали новое место.

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» для енотов построили новый дом. Видео с новоселья выставили в социальных сетях зоопарка.

Для зверей построили двухэтажное здание с шестью отдельными помещениями. В зоопарке живут четыре самочки и два самца, и теперь каждый из них обзавелся своей квартирой. Однако на собственность они не претендуют, какая свободная попалась – там и ночуют.

В комментариях подписчики в шутку спросили, будет ли у зверей стиральная машинка, или, может, для них сделают целую прачечную. Ведь еноты по старинке стирают лапами в тазике, пора осваивать современные технологии.

Напомним, ранее в зоопарк подкинули молодого журавля Жору. у него обнаружили неправильно сросшееся крыло после перелома. К сожалению, он больше никогда не сможет летать. На днях Жоре сделали рентген, и сейчас птица в хорошем состоянии.