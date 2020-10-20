В минздраве объяснили, почему бийские медики не получают дополнительные “ковидные” выплаты

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас Бийская центральная городская больница не является ковидным госпиталем, поэтому медики получают выплаты только за за потенциальный риск инфицирования коронавирусом по постановлению правительства № 415. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В ведомстве отметили, что федеральные выплаты медицинским работникам в период пандемии в Алтайском крае, как и в России в целом, выплачиваются в соответствии с двумя постановлениями правительства.

По постановлению № 415 выплаты полагаются за потенциальный риск инфицирования. Размер выплаты по этому постановлению зависит от средней зарплаты. Что касается второго постановления, № 484, оно предполагает фиксированные выплаты медицинским работникам, которые трудятся непосредственно в ковидных госпиталях.

– Риск инфицирования в настоящий момент есть не только у специалистов инфекционного отделения, но и любых других отделений нашей больницы. И не только нашей, а любой медорганизации в крае. В целом с апреля стимулирующие по 415 постановлению у нас получили 445 медработников. Мы понимаем требования работников, но обязаны осуществлять доплаты строго в соответствии с федеральным законодательством, в данном случае в рамках правительственного Постановления №415, – заявил главврач больницы Сергей Некрасов.

В краевом минздраве добавили, что что из Бийской городской больницы ранее поступали обращения в адрес ведомства, проводились проверки. В итоге не выявили нарушений по начислению стимулирующих выплат.

– В настоящее время в минздраве рассматривается возможность развертывания на базе этого лечебного учреждения ковидного госпиталя. База инфекционного отделения это позволяет сделать и при необходимости там будет открыт ковидный госпиталь. В этом случае медики будут получать фиксированные доплаты в рамках 484 постановления правительства РФ, – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Бийске врачи инфекционного отделения ЦГБ, которое во время начала пандемии перепрофилировали в провизорный госпиталь, отказываются дежурить по ночам. Свой отказ они аргументируют тем, что не получают «ковидные» выплаты, хотя по факту они работают с зараженными коронавирусом.

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