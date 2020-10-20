В Барнауле бывшего главного агронома предприятия осудили за взятки и мошенничество

В суде. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вынесли приговор в отношении бывшего главного агронома ОАО «Индустриальный». Мужчину признали виновным в получении взяток и мошенничестве. Об этом“ Комсомольской Правде – Барнаул” рассказала Елена Попова, помощник прокурора Железнодорожного района.

Как установлено в суде, мужчина в 2015-2018 годах в обход конкурсных процедур за незаконное вознаграждения заключал договоры на поставку удобрений, реагентов, гербицидов, ингибиторов роста в государственное предприятие, занимающееся производством растений и овощей. В результате он незаконно получил взяток на общую сумму свыше 2,3 млн рублей.

–Также установлено, что он похитил путем мошенничества с предприятия удобрений на общую сумму свыше 760 тыс. рублей и продал заинтересованным лицам. В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемого, его деньги и автомобиль, – добавили в прокуратуре.

Суд назначил бывшему главному агроному наказание в виде штрафа 5 млн рублей. Также его на 4 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит субъекту Российской Федерации.

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